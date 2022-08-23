«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
23 أغسطس 2022 18:45
استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 127 طالباً جديداً لفصل خريف 2022 الدراسي، ليبلغ العدد الكلي للطلاب 259 طالباً وطالبة. ونظراً إلى تميّز أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وخبراتهم وبحوثهم المنشورة، استمرت الجامعة في جذب الطلاب المتفوقين من أكثر من 25 دولة، إذ استقطبت للمرة الأولى طلاباً من اليابان وإثيوبيا، فيتنام، وسريلانكا، زيمبابوي، إندونيسيا، والعراق ..فيما انضم 23 طالباً إلى الجامعة بعد أن تخرجوا من أفضل 100 جامعة عالمياً.
ويشكل الإناث نحو 32 بالمئة من الطلاب الجدد بما يتماشى مع رؤية الجامعة التي تقوم على تشجيع انخراط النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواصلة دراساتهن العليا ودخول الأوساط الأكاديمية أو البحثية. وتنافس عدد كبير من المتقدمين على هذه المقاعد الدراسية، حيث استلمت الجامعة 3668 طلباً وبلغ معدل القبول 3.73 بالمئة للالتحاق ببرامجها الحالية التي تشمل ثلاثة برامج ماجستير وثلاثة برامج دكتوراه، في الرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية.
وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "إن الجامعة مؤسسة بحثية، لذا تنصب جهودنا على تطوير المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تنمية جيل يضم بناة المستقبل والمبتكرين والمفكرين وقادة هذا المجال".
وأضاف: "نستقبل في هذا الفصل الجديد مجموعة مختارة من أفضل الطلاب من جامعات عالمية مرموقة سينضمون إلينا لتنمية مؤهلاتهم الأكاديمية وتطوير تطلعاتهم في مجال ريادة الأعمال وفيما ننطلق معهم في هذه الرحلة، نطمح إلى أن يساهموا في نشر أبحاث استثنائية، ويعززوا الابتكار الصناعي في دولة الإمارات، ويساهموا في التقدم العلمي والنمو الاقتصادي من أجل عالم أفضل".
وتواصل جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أداء دور محوري في تعزيز موقع أبوظبي ودولة الإمارات كمركز دولي للتميّز في مجال الذكاء الاصطناعي من حيث البحث والابتكار فمن بين الطلاب الذين رحبت الجامعة بهم حديثاً 30 مواطناً إماراتياً سيدعمون إلى جانب زملائهم الطلاب من جنسيات مختلفة، تطوير حلول الثورة الصناعية الرابعة فضلاً عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031. ويتمتع الخريجون بمهارات وخبرات تتيح لهم الانطلاق في مسيرات مهنية في المجال الصناعي داخل دولة الإمارات وخارجها أو العمل في المؤسسات الأكاديمية الرائدة.
الجدير بالذكر أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي احتلت المرتبة 30 عالمياً، في الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية، متقدمة بذلك على العديد من الجامعات البحثية الشهيرة في جميع أنحاء العالم، مثل جامعة ميشيغان وجورجيا تك وجامعة تورنتو في أميركا الشمالية، وإمبريال كوليدج لندن، ومدرسة الفنون التطبيقية في لوزان، وجمعية ماكس بلانك في أوروبا، وغيرها من الجامعات المرموقة.
وتسعى جامعة محمد بن زايد الذكاء الاصطناعي إلى تمكين جيل جديد من قادة هذا المجال، وذلك من خلال التعليم الاستثنائي والنموذج الأكاديمي الفريد الذي يركز على بحوث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، فضلاً عن التميّز الأكاديمي. وبعد حوالي ثلاث سنوات من تأسيسها، تحظى الجامعة بتقدير عالمي لبحوثها الاستثنائية وأعضاء هيئتها التدريسية الذين قادوا أو شاركوا في قيادة عدد كبير من مؤتمرات الذكاء الاصطناعي العالمية في عام 2022، بما في ذلك مؤتمر جمعية اللغويات الحوسبية، والمؤتمر الدولي لتعلّم الآلة، ومؤتمر التعلم والتحليل السببي، ومؤتمر عدم اليقين في الذكاء الاصطناعي.