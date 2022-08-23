الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تكون ممطرة بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:16، والجزر الأول عند الساعة 17:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:52. بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند الساعة 19:38 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:36.