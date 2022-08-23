الإمارات تحدث «بروتوكول» المنشآت التعليمية للعام الجديد
الإمارات تحدث «بروتوكول» المنشآت التعليمية للعام الجديد
23 أغسطس 2022 17:09
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الثلاثاء، عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 بما يضمن الحفاظ على ما حققته الإمارات من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد19.
وقالت الهيئة عبر «تويتر»: «نتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على تسخيرهم كافة الإمكانيات من أجل تأمين سلامة الطلبة والكوادر العاملة في المنشآت التعليمية، ولمتابعتهم الحثيثة حرصا منهم على استئناف المسيرة التعليمية بكل ثقة واقتدار، بالتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية».
وأضافت: «نستعد جميعاً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023 مطلع الأسبوع المقبل، ويلتحق ما يزيد عن مليون طالب و65 ألف من الكوادر التعليمية لإكمال مسيرتهم التعليمية، بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبتنا ولكوادرنا التعليمية».
وأوضحت: «يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة لفحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص، فيما يخص دخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، يكتفي بالفحص المخبري حسب نظام المرور الأخضر».
وتابعت: «إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت وتركها لتقديرات كل منشأة بما في ذلك الحافلات ويتم الإبقاء على إلزامية الكمامة داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بُعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي».
وأكدت الهيئة على أولياء الأمور والكوادر التعليمية أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظاً على جهود التعافي والحرص على استدامتها.
وتوجهت بالشكر إلى المجتمع التربوي وعموم المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين على التزامهم طوال الفترة الماضية، بل وحتى منذ ظهور الجائحة، ما جعلنا نتصدى لها بأفضل صور التكاتف المجتمعي، بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات المعنية في الدولة وقيادتنا الرشيدة.