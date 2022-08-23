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رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حادثي السير

رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حادثي السير
23 أغسطس 2022 16:26

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

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محمد بن زايد
الإمارات وتركيا
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