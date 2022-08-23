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الإمارات ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى زيمبابوي

الإمارات ترسل 50 طناً من المواد الغذائية إلى زيمبابوي
23 أغسطس 2022 12:07

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية الأساسية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، للمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن.

وقال الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير دولة الإمارات لدى زيمبابوي: «يأتي إرسال المواد الغذائية إلى جمهورية زيمبابوي الصديقة، تجسيداً للعلاقات الطيبة بين البلدين، وفي إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات لدعم الدول الأفريقية الصديقة والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي تواجهها».

وأشار الدكتور جاسم إلى أن زيمبابوي كانت من أوائل الدول المستفيدة من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كوفيد-19، واستفاد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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