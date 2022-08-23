مبادرة «مليار وجبة» تنجز توزيع 9.7 مليون وجبة في فلسطين

أنجزت مبادرة «مليار وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات، عمليات توزيع 9.7 مليون وجبة في فلسطين بصيغة قسائم ذكية فورية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع، للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين والفئات المستهدفة. ومكّنت مساهمات «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي نظمت «حملة المليار وجبة» برنامج الأغذية العالمي من الوصول بالدعم الغذائي إلى 217,566 شخصاً في فلسطين. وأتاحت القسائم الذكية للمستفيدين الحصول على المواد الغذائية بشكل مباشر من المتاجر ومراكز التموين المعتمدة من برنامج الأغذية العالمي في المجتمع المحلي، والتي يزيد عددها على 300 متجر في فلسطين، وذلك عبر رمز تعريفي يتلقاه المستفيدون على هواتفهم المحمولة.

سارة النعيمي

وفي هذا السياق، قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «بدأت عمليات التوزيع لمبادرة «المليار وجبة» في العديد من الدول خلال الأسابيع الأولى من انطلاق المبادرة. واكتمال عمليات توزيع 9.7 مليون وجبة في فلسطين بصيغة قسائم إلكترونية فورية بسرعة قياسية، هو نتيجة مباشرة للمستوى المتميز من التعاون والتنسيق بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.» وأضافت: الدعم الغذائي الذي توفره مبادرة المليار وجبة للأفراد والأسر هو ترجمة للحراك المجتمعي الشامل الذي رافق الحملة في أنحاء دولة الإمارات كافة وسرّع تحقيق هدفها المنشود، بما يعكس قيم التكافل والتضامن والعطاء والأخوّة التي يتشاركها المجتمع الإماراتي مع الأشقاء والأصدقاء وشعوب العالم في مواجهة الأزمات والتحديات. وأكدت النعيمي حرص مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على أن تكون سنداً وعوناً للجميع، وأن تمد يد المساعدة في مختلف مجتمعات العالم وفي كل الظروف، وهي تسعى من خلال محور المساعدات الإنسانية والإغاثية لتكون دائماً ضمن أكثر المؤسسات أثراً في المجال الإنساني والإنمائي. ويأتي الدعم الغذائي المقدم من مبادرة المليار وجبة للمستفيدين في فلسطين استمراراً لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ومساندتها للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

مجيد يحيى

بدوره، قال مجيد يحيى مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات والممثل لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «نشكر، باسم برنامج الأغذية العالمي مبادرة «مليار وجبة» ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على هذه المبادرة الأكبر والأشمل للدعم الغذائي المباشر في تاريخ المؤسسة، ونؤكد على أهمية الشراكة بيننا والتي حققت نجاحاً نوعياً جديداً بإنجاز توزيع جميع القسائم الذكية الفورية المخصصة للمستفيدين في فلسطين». وأكد أن حملة المليار وجبة تشكل فصلاً جديداً في الشراكة طويلة الأمد بين مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأغذية العالمي، التي تنضوي تحتها اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات الخيرية والإنسانية. وأشار إلى أن استكمال حملة «المليار وجبة» لقصة نجاح حملة «100 مليون وجبة» عزز التعاون اللوجستي بين برنامج الأغذية العالمي ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما ساهم في توسيع دائرة العمل الإنساني والدعم الغذائي واستدامة أثره». وتعمل الحملة الأكبر للدعم الغذائي في تاريخ مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على توفير المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لتقديم طرود وقسائم تموينية للمستفيدين من مبادرة «مليار وجبة» في أماكن تواجدهم، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، وعدد من مؤسسات العمل الخيري والإنساني في الدول التي تشملها. وتركز حملة المليار وجبة على الأقل حظاً من الأفراد والأسر، واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات، لا سيما تحدي الجوع وسوء التغذية الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم. وأشركت مبادرة «المليار وجبة» التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» كافة فعاليات وشرائح مجتمع الإمارات في أهدافها الخيرية والإنسانية، وفي المساهمة المجتمعية في تقديم الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً. وجاءت مبادرة المليار وجبة ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. وبدأت سلسلة مبادرات العون الغذائي من المؤسسة خلال شهر رمضان المبارك 2020 بحملة «10 مليون وجبة» والتي شكلت استجابة مباشرة لتداعيات جائحة «كوفيد-19» على الفئات الضعيفة وذات الدخل المنخفض، وأعقبتها حملة «100 مليون وجبة» خلال شهر رمضان 2021 والتي سجلت بدورها رقماً قياسياً بتحقيق أكثر من ضعف هدفها ووصلت إلى 220 مليون وجبة، لتأتي مبادرة «المليار وجبة» الحالية لتتوج هذه الجهود وتوفر شبكة أمان غذائي للمحتاجين في 50 دولة في أربع قارات.