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شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق عند التقاطعات

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الانشغال بغير الطريق عند التقاطعات
23 أغسطس 2022 10:12

حذرت شرطة أبوظبي عبر التوعية المرورية الرقمية السائقين من خطورة الانشغال بغير الطريق عند التقاطعات ما يؤدي إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتبعات التي تلحقها وأخطرها التسبب في حادث مروري مأساوي.

وأوضحت أن اجراء مكالمة أثناء القيادة يضاعف ثلاث مرات فرصة تعرض السائق لحادث مروري، وقراءة رسالة نصية يضاعف تعرضه لحادث 23 مرة وفقا للإحصائيات العالمية.

وذكرت أن قانون المرور والقانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي يعاقب مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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