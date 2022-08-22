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برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل بالشارقة

برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل بالشارقة
23 أغسطس 2022 02:40

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأهيلية لشهر سبتمبر المقبل والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية المختلفة المدرجين ضمن نظام الدائرة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.وتنظم الدائرة خلال الشهر المقبل 25 برنامجاً تأهيليا إلكترونياً تعقد بنظام التدريب عن بعد. وتعد البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل إحدى جهود الدائرة المستدامة لتطبيق نهج إمارة الشارقة في تنمية واستثمار العنصر البشري. وتوجيه كافة الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات جيل الشباب، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة عالية الحرفية لسوق العمل.
وتشمل البرامج المطروحة: إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وإدارة المهام المتعددة وترتيب الأولويات، ودور الاختصاصي الاجتماعي خلال الأزمات، ومهارات الاتصال والتواصل، وكذلك مهارات الابتكار واستشراف المستقبل، واستراتيجية السعادة، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، وخدمة العملاء للعمل في القطاع الخاص، والبرنامج الدولي في الأمن الرقمي (السيبراني)، والإبداع في إدارة العلاقات العامة والتعامل مع وسائل الإعلام، والمهارات القيادية والإدارية، والتخطيط المالي للفرد.
كما سيكون من بين البرامج المطروحة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم، والتخطيط للمستقبل الوظيفي، وإدارة نظم المشتريات الحديثة، ومهارات الذكاء الإستراتيجي والتفكير والابتكار، ومفاتيح النجاح، وتقنيات كتابة التقارير الفعالة، وإدارة التغير، ومهارات إدارة وتنظيم الوقت، واستراتيجيات التنمية البشرية، وهندسة القرارات، والمهارات الإدارية الاحترافية في ظل التحديات، وإدارة المشاريع الاحترافية.

الشارقة
دائرة الموارد البشرية
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