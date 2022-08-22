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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة نخيره الظاهري وموزة السويدي

نهيان بن مبارك خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
23 أغسطس 2022 02:40

أبوظبي (وام)

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 قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور له نخيره محمد سلطان اليبهوني الظاهري، وذلك بمجلس الصاروج في العين. 
كما قدم معاليه واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة عبدالله صالــح الســـويدي، أرملــة المرحوم عمير بن يوسف المهيري، وذلك في مجلس البطين بأبوظبي. 
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد والفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

نهيان بن مبارك
العين
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