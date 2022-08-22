«العمل الإماراتي- التايلندي» يناقش سبل استقدام العمالة

دبي (وام)

عقدت وزارة الموارد البشرية والتوطين «ملتقى العمل الإماراتي-التايلندي في مجال القوى العاملة»، الذي أقيم افتراضياً لبحث سبل تعزيز استقدام العمالة التايلندية في مختلف القطاعات الاقتصادية في سوق العمل بالدولة، وتوضيح الأطر القانونية لجميع الإجراءات اللازمة.

شارك في الملتقى خليل الخوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعبد الله النعيمي الوكيل المساعد لشؤون العمالة المساعدة، وشيماء العوضي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، وفيروج تشيتي كاساتيان، المدير العام لإدارة التوظيف في وزارة العمل في تايلند، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وممثلون عن وكالات التوظيف في الإمارات وتايلند.

وأشار خليل الخوري إلى المستوى الريادي الذي وصلت إليه بيئة العمل في دولة الإمارات من حيث التنافسية والمرونة والجاذبية، ما جعلها تتصدر للعام السادس على التوالي دول المنطقة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، وتحافظ على موقع متقدم في المركز 12 عالمياً بفضل أدائها المميز في محاور رئيسية، ووصولها إلى المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات الهامة من بينها «قلة النزاعات العمالية». وأوضح أن الإمارات باتت وجهة جاذبة للعمالة التايلندية، وذلك بفضل السياسات الناظمة والبنية التشريعية الضامنة لحقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

آفاق التعاون

أكد الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على تطوير آفاق التعاون بما يعزز من مشاركة العمالة التايلندية في سوق العمل بالدولة وبما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.

وتمحور جدول أعمال الملتقى حول التعريف بنشاط وكالات التوظيف وشروط ترخيصها وأنواع تصاريح العمل في الإمارات بما فيها تصريح استقدام عامل من خارج الدولة، فضلاً عن تسليط الضوء على ضوابط العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل وسرعة إجراءات التقاضي وسبل حماية حقوق العمال التي تعتبر أولوية قصوى في دولة الإمارات. وتطرق الملتقى أيضاً إلى الواجبات والمسؤوليات المترتبة على جميع الأطراف، بما فيها وكالات وشركات التوظيف والعمال والجهات الحكومية، فيما اختتم جدول الأعمال بنقاشات مفتوحة تمت خلالها الإجابة على أسئلة المشاركين.