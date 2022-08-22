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البواردي والرميثي يبحثان التعاون الدفاعي مع رئيس الأركان السوداني

حمد الرميثي خلال تقديمه هدية تذكارية لمحمد عثمان الحسين (وام)
23 أغسطس 2022 02:40

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه أمس، معالي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة. 
ورحب معاليه برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله»، على دعم هذه العلاقات وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.  وقال معاليه: «تمثل علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بالسودان نموذجاً للتعاون الفعال في شتى المجالات، في ظل تقارب الرؤى والمواقف تجاه قضايا المنطقة والعالم، وأكدت القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب السودان في كل ما يحقق طموحات شعبه الشقيق في التنمية والسلام، وما يلبي تطلعاته في التنمية والازدهار». 
جرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين الإمارات والسودان في مختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بتطويره إلى آفاق أوسع وأرحب. وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما، وتطويرها في الجوانب كافة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.  كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.. معالي الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية. ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية واستعرضا علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين. جاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

محمد بن أحمد البواردي
شؤون الدفاع
السودان
القوات المسلحة السودانية
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