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الإمارات

إقبال على برامج الماجستير في «أكاديمية أنور قرقاش الـدبلوماسية»

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية (من المصدر)
23 أغسطس 2022 02:40

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، عن استكمال مرحلة استقبال الطلبات للالتحاق ببرنامجي ماجستير الآداب في الشؤون العالمية والقيادة الدبلوماسية وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، اللذين فُتح باب التسجيل لهما أمام كافة المهتمين في العمل الدبلوماسي والإنساني التنموي من مواطني دولة الإمارات لأول مرة هذا العام.
ويعكس الإقبال اللافت للالتحاق ببرامج ماجستير الآداب الفريدة التي تقدمها الأكاديمية، ما يحمله الشباب الإماراتي من اهتمام كبير تجاه اكتساب المعارف والمهارات والتوجهات الدبلوماسية المحلية والعالمية، باعتبارها منطلقاً لهم للمساهمة في حمل رسالة دولة الإمارات إلى العالم.
أما برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، فقد تم إطلاقه العام الماضي بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلبة وتنمية مهاراتهم القيادية لإدارة فرق عمل متعددة الثقافات، فضلاً عن إثراء معرفتهم في الاتجاهات النظرية الرئيسية في المشهد الإنساني العالمي وتوجهات الدراسات التنموية حول العالم.
وأشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى التوجهات التي تعتمدها الأكاديمية عبر تقديم برامج تنافسية تستهدف تمكين الشباب الإماراتي والدبلوماسيين المستقبليين والحاليين لامتلاك أفضل المهارات والمعارف التي تمكنهم من خدمة الأهداف الاستراتيجية العليا للدبلوماسية الإماراتية ومساهماتها الإنسانية والتنموية حول العالم. وقال: «إن ما شهدناهُ من إقبالٍ مميز لتقديم طلبات الالتحاق ببرامج الماجستير المميزة لدى الأكاديمية من الشباب الإماراتي، يعزز مكانة الأكاديمية كصرح أكاديمي وبحثي مرموق في المشهد الأكاديمي الدبلوماسي الإقليمي والعالمي من جهة، ويؤكد على أن الدبلوماسية والتنمية الإنسانية هي جانب أساسي من شخصية الشباب الإماراتي، وهو ما يعد نتيجة اعتماد دولة الإمارات لنهج السلام والتسامح والتعاون المشترك عنواناً لسياستها الخارجية».

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300 خريجة وخريج
منذ تأسيسها في العام 2014، تخرج من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ما يزيد على 300 خريجة وخريج إماراتي ضمن مختلف برامجها الأكاديمية، حيث يعمل الغالبية العظمى منهم ضمن الكوادر الدبلوماسية الإماراتية داخل الدولة وخارجها. 

 

أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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