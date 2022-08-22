بيانات جديدة من «مسبار الأمل» عن جو المريخ

آمنة الكتبي (دبي)

رصد مسبار الأمل بيانات متكاملة حول درجة حرارة سطح كوكب المريخ في مختلف الأوقات، بما في ذلك التغيرات اليومية والموسمية، وأجرت المركبات المدارية والمركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا مثل هذه القياسات من قبل، ولكن مسبار الأمل تفوق في تقديم بيانات فريدة في مدار المريخ، وهو أعلى بكثير من غيره، ويسمح مداره برؤية أجزاء مختلفة من الكوكب خلال أوقات مختلفة من اليوم.

ورصد مسبار الأمل مجموعة من الملاحظات العلمية الجديدة الخاصة بالغلاف الجوي للكوكب الأحمر، وذلك ضمن رابع حزمة بيانات يصدرها مع 118.5 جيجا من البيانات التي تم التقاطها حديثاً، وبذلك يبلغ الحجم الإجمالي للبيانات الصادرة عن مسبار الأمل 688.5 جيجا.

وأكد موقع «مشروع الإمارات لاستكشاف المریخ» أهمية الملاحظات الجديدة في دراسات الغلاف الجوي للمريخ.

ووفقاً للموقع، فإن هذه البيانات ستساعد في تحسين الفهم لجو المريخ السفلي وكيفية تغيره طوال يوم المريخ والموسم والسنة، وتؤكد البيانات التي جمعتها أجهزة مسبار الأمل خلال مهمته حول مدار المريخ بين ديسمبر 2021 وفبراير 2022، مدى كفاءة وإمكانات هذه الأجهزة والأداء المُذهل الذي تقدمه.

كما تمت مشاركة الدفعة الرابعة من البيانات والمعلومات مع المجتمع العلمي والمهتمين بعلم الفلك في جميع أنحاء العالم، من خلال مركز البيانات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع، حيث تصدر البيانات كل 3 أشهر بعد تصنيف جميع البيانات التي تجمعها الأجهزة العلمية لمسبار الأمل ومعالجتها من قبل الفريق، ويتولى مركز البيانات العلمية في مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية إعداد بيانات علمية خاصة بمشروع مسبار الأمل ويتم توزيعها على فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والمجتمع العلمي، إضافة إلى تسهيل استكشاف واستخدام البيانات العلمية، وحفظ كافة البيانات العلمية طوال مدة المهمة.

أرشيف حفظ البيانات

وفقاً للخطة يعمل الفريق على إنشاء أرشيف لحفظ هذه البيانات بعد نهاية المهمة، وتشمل المخرجات العلمية القياسية التي سيعمل المركز على إنتاجها البيانات العلمية من المستوى الأول والثاني وهي البيانات التي سيتم نشرها لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء والمجتمع العلمي، كما يتلقى المركز بيانات المستوى صفر والبيانات الإضافية من مركز عمليات المهمة، ويعمل فريق تطوير الأجهزة العلمية على تطوير برنامج لمعالجة البيانات العلمية من المستوى صفر واستخلاص البيانات العلمية الموجزة وبيانات المستويين الأول والثاني حسب الحاجة.

ويعمل مسبار الأمل على دراسة الحالة الراهنة لكوكب المريخ ومناخه وأسباب هروب غازي الهيدروجين والأوكسجين من الطبقات العليا لغلافه الجوي، إلى جانب استكشاف العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي السفلى والعليا لكوكب المريخ، وتقصي الظواهر المختلفة مثل العواصف الغبارية وتغيرات درجات الحرارة وأنماط المناخ المتنوعة حسب التضاريس.

ويبلغ وزن «مسبار الأمل» حوالي 1350 كيلوجراماً، أي ما يعادل سيارة دفع رباعي صغيرة، وقام بتصميمه وتطويره مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركاء أكاديميين، بما في ذلك «مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء» في جامعة كولورادو بمدينة بولدر، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي.