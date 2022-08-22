الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

توصيل الغاز الطبيعي لـ 336 منزلاً في «السيوح 16»

خلال عمليات توصيل الغاز لأحد المنازل (من المصدر)
23 أغسطس 2022 02:39

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل بالشارقة
«الشارقة للتمكين» تحتفي بالمتفوقين

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ‏توصيل الغاز الطبيعي لعدد 336 منزلاً بعد الانتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية للمنطقة وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة.
وأوضحت المهندسة آمنة بن هده، مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لبرنامج زايد للإسكان يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوفير أفضل الخدمات حيث تم تنفيذ المشروع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل قبل تسليمها للمستفيدين وتوفير الإمكانات اللازمة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة، ضمن الدعم الحكومي الذي تقدمه إمارة الشارقة لبرنامج زايد للإسكان.
وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكافة المناطق في إمارة الشارقة وتشجيع الفئات المختلفة على الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكة الغاز الطبيعي من الاستمرارية على مدار 24 ساعة والأمن والسلامة والأسعار التنافسية مقابل أسطوانات الغاز حيث تنفرد إمارة الشارقة بشبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي تمثل بنية أساسية قوية ومتطورة وتعتبر تجربة رائدة وفريدة تساهم في استمرار مسيرة التطور في كافة المناطق التجارية والسكنية والصناعية.

الغاز الطبيعي
السيوح
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
أرشيفية
عربي ودولي
ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©