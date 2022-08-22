توصيل الغاز الطبيعي لـ 336 منزلاً في «السيوح 16»

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ‏توصيل الغاز الطبيعي لعدد 336 منزلاً بعد الانتهاء من تنفيذ الشبكة الداخلية للمنطقة وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات الأمن والسلامة.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هده، مدير إدارة الغاز الطبيعي بالهيئة، أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التابعة لبرنامج زايد للإسكان يأتي ضمن مبادرات الهيئة لتوفير أفضل الخدمات حيث تم تنفيذ المشروع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل قبل تسليمها للمستفيدين وتوفير الإمكانات اللازمة التي تؤدي إلى مزيد من الاستقرار وتعزز من جودة الحياة والمعيشة الكريمة، ضمن الدعم الحكومي الذي تقدمه إمارة الشارقة لبرنامج زايد للإسكان.

وأشارت إلى أن الهيئة تحرص على توصيل شبكة الغاز الطبيعي لكافة المناطق في إمارة الشارقة وتشجيع الفئات المختلفة على الاستفادة من المزايا التي توفرها شبكة الغاز الطبيعي من الاستمرارية على مدار 24 ساعة والأمن والسلامة والأسعار التنافسية مقابل أسطوانات الغاز حيث تنفرد إمارة الشارقة بشبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي تمثل بنية أساسية قوية ومتطورة وتعتبر تجربة رائدة وفريدة تساهم في استمرار مسيرة التطور في كافة المناطق التجارية والسكنية والصناعية.