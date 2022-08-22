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127 معتمراً على نفقة «خيرية أم القيوين»

127 معتمراً على نفقة «خيرية أم القيوين»
23 أغسطس 2022 02:39

أم القيوين (الاتحاد)

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تكفلت جمعية أم القيوين الخيرية بدعم من بنك دبي الإسلامي، بإيفاد 127 شخصاً لأداء مناسك العمرة، لمدة ستة أيام، تتضمن زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، عبر حملة «تيسير عمرة 2022» ضمن الحملات التي تحرص الجمعية على تفعيلها وتستقطب الفئات المستحقة وتمكينهم من أداء الشعائر المقدسة.
وقال عيسى علي بولحيول، مدير عام جمعية أم القيوين الخيرية، إن مشروع «تيسير عمرة» نجح في إيصال رسالة العمل الإنساني، من خلال مساعدة ذوي الدخل المحدود لأداء واجباتهم الدينية، وهو ما اختارته الجمعية ليكون زاداً لهم في حياتهم. لافتاً إلى أن تواصل أهل الخير والمحسنين، يساهم في استمرار تنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية. 
وثمنت جمعية أم القيوين الخيرية جهود ومساهمات المحسنين، أصحاب الأيادي البيضاء، لا سيما بنك دبي الاسلامي «الراعي الرسمي للجمعية» في دعم حملاتها ومبادراتها، وتمكينها من الوصول لأهدافها وأداء رسالتها بالشكل الأمثل.

أم القيوين
خيرية أم القيوين
بنك دبي الإسلامي
العمرة
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