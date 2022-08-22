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6100 «تنبيه عاجل» من شرطة أبوظبي للسائقين

6100 «تنبيه عاجل» من شرطة أبوظبي للسائقين
23 أغسطس 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد) 

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نشرت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء، 6100 «تنبيه عاجل»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، وتطبيقها الذكي، ومنظومة «الإنذار المبكر»، التابعة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لتحذير مستخدمي الطرق، بالحالات الجوية المتقلبة، وحركة السير والمرور بالإمارة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2022.
وأوضحت أن التنبيهات العاجلة التي تنشرها عبر مختلف القنوات، تستهدف إشعار السائقين بالحالات الجوية والمرورية غير الاعتيادية للطرق، مثل حالات الضباب، والأمطار، والغبار، وانخفاض مستوى الرؤية، بالإضافة إلى الازدحام، وغيرها من الظروف المؤدية إلى عرقلة انسيابية حركة السير والمرور، وتوضيح الطرق البديلة للسائقين.
وأضافت أن «التنبيهات العاجلة» تُسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة الطرق بالإمارة، ورفع مستوى الوعي المروري للسائقين، خصوصاً في الحالات التي تستوجب السرعة، والاستباقية، في توفير المعلومات للجمهور، لإتاحة الوقت الكافي، لمستخدمي الطرق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتجنب تبعاتها الوخيمة.
وكان استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي، في بداية العام الجاري، أظهر استفادة 92%، من الجمهور، بالتنبيهات العاجلة، التي تنشرها شرطة أبوظبي، بشكل فوري، وبعدة لغات، لتنبيه السائقين، بالحالات الطارئة، التي تستدعي «الحيطة والحذر» لدى مستخدمي الطرق، من خلال فريق عمل متأهب، على مدار الساعة، بهدف تعزيز الأمن والسلامة على طرق الإمارة.
وكانت شرطة أبوظبي قامت خلال السنوات الأخيرة بتنويع قنوات التواصل مع جمهورها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وكثفت من نشر الرسائل الإعلامية ذات القيمة العالية لجمهورها، وخصوصاً في الحالات الطارئة، لضمان وصول المعلومة للمستفيدين، في الوقت والمكان المناسبين، بما يتناسب والموقع الريادي لأبوظبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.

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