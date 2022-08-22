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الشامسي يترأس اجتماع لجنة القيادة العليا

سيف الزري مترئساً الاجتماع (من المصدر)
23 أغسطس 2022 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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 ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أمس، بقاعة المستقبل بمقر القيادة، اجتماع لجنة القيادة العليا الثامن للعام 2022، بحضور المديرين العامين وأعضاء اللجنة العليا الدائمة.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، التي تسهم بدورها في تعزيز الأمن والأمان بين أفراد المجتمع، وجاء أبرزها استراتيجية جودة الحياة الأمنية لعام 2031، وتضمن الاجتماع عرضاً لنتائج تقييم المشاريع الخاصة بالعام الحالي 2022، وجانباً من خطة التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية. وفي ختام الاجتماع، أثنى اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، على جهود الضباط ‏وصف الضباط خلال الفترة الماضية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز الأمن المجتمعي، داعياً إلى ضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني، ما يسهم في دعم منظمومة العمل الشامل بمختلف القطاعات الشرطية.

سيف الزري الشامسي
شرطة الشارقة
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