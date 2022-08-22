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%26 انخفاض في الحوادث المرورية بالشارقة

%26 انخفاض في الحوادث المرورية بالشارقة
23 أغسطس 2022 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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 سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً في معدل حوادث المرور بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021، وذلك في تأثير إيجابي حققته الحملات المرورية والضبطية التي أطلقتها القيادة بهدف تعزيز السلامة المرورية من خلال تذكير السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية العامة.
وقال المقدم محمد علاي النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إن التحليل الإحصائي للحملات المرورية التي تم إطلاقها تباعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي حملة «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس»، وحملة «تمهل وتجاوز بأمان»، وحملة «انتبه وقد بحذر»، وحملة «مخاطر الدراجات»، وحملة «الطريق حق للسائق والمشاة» وحملة «تجنب الوقوف الخاطئ» أظهرت نتائج إيجابية ملموسة في انخفاض معدلات حوادث الطرق والوفيات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
وأوضح المقدم النقبي أن الحملات التي تم إطلاقها في النصف الأول من عام 2022 أظهرت انخفاضاً في معدل الحوادث المرورية والإصابات البليغة وحوادث الانحراف المفاجئ، حيث بلغ معدل انخفاض الحوادث المرورية 26%، ومعدل الانخفاض في عدد الإصابات البليغة 41%، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في معدل حوادث الانحراف المفاجئ بنسبة 60%.
وأظهرت نتائج التحليل الإحصائي انخفاضاً إيجابياً بنسبة 26% في عدد حوادث الدهس الناتجة بسبب المخالفات المتعلقة بسلامة المشاة كمخالفة عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة، ومخالفة عبور المشاة للطريق من الأماكن غير المخصصة، بالإضافة إلى مخالفة عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية.
وأشار المقدم النقبي، إلى أن عدد المستفيدين من الحملات المرورية بلغ 442021 مقابل 275821 مستفيداً في النصف الأول من عام 2021، مشيراً إلى إن نجاح تلك الحملات في استرشاد الإدارة في خططها وبرامج عملها باستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة والتركيز المكاني والزمني في تنفيذ الحملات وفقاً للتحليل الإحصائي، إلى جانب الرسائل التوعوية الموجهة عبر منصات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة والشركاء الإعلاميين وتفاعل أفراد الجمهور مع تلك الرسائل، الأمر الذي حقق نتائج إيجابية فاعلة وملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد المقدم النقبي على أهمية المسؤولية المجتمعية التي يقوم بها كل فرد من أفراد المجتمع في تحقيق السلامة على الطرقات، والالتزام بالقواعد المرورية التي تسهم في تعزيز أمن الطرق والوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية.

الحوادث المرورية
الشارقة
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