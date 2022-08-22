الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم في السيارة

شرطة دبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم في السيارة
23 أغسطس 2022 02:39

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
تعاون بين مركز شرطة حتا و«المناطق البرية»
شرطة دبي تدعم طالباً متميزاً من أصحاب الهمم

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أولياء الأمور والسائقين إلى عدم ترك الأطفال في سيارتهم بمفردهم تحت أي ظرف من الظروف، نظراً للخطر الذي قد يهدد حياتهم بالتعرض للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أو نقص كميات الأوكسجين.
وأكدت شرطة دبي أن فرق الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، عملت منذ بداية العام وحتى الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، على إخراج 36 طفلاً من سيارات علقوا بداخلها. وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور إلى عدم ترك سياراتهم مفتوحة أمام منازلهم أو في الأماكن العامة، حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذرة في الوقت ذاته من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في السيارة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق أو المراكز التجارية أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للشوارع العامة.
وأوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن شرطة دبي تعمل دائماً على تحليل الظواهر الأمنية وظواهر السلامة العامة المرتبطة بمختلف الفصول، لاسيما الفترات شديدة الحرارة، حيث سجلت وجود إهمال وتقصير من بعض الأسر في ترك أطفالهم في السيارات دون مراعاة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم.

شرطة دبي
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
أرشيفية
عربي ودولي
ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©