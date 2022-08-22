شرطة دبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم في السيارة

دبي (الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، أولياء الأمور والسائقين إلى عدم ترك الأطفال في سيارتهم بمفردهم تحت أي ظرف من الظروف، نظراً للخطر الذي قد يهدد حياتهم بالتعرض للاختناق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، أو نقص كميات الأوكسجين.

وأكدت شرطة دبي أن فرق الإنقاذ البري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، عملت منذ بداية العام وحتى الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري، على إخراج 36 طفلاً من سيارات علقوا بداخلها. وحثت شرطة دبي، أولياء الأمور إلى عدم ترك سياراتهم مفتوحة أمام منازلهم أو في الأماكن العامة، حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذرة في الوقت ذاته من خطورة ترك الأطفال بمفردهم في السيارة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق أو المراكز التجارية أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للشوارع العامة.

وأوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن شرطة دبي تعمل دائماً على تحليل الظواهر الأمنية وظواهر السلامة العامة المرتبطة بمختلف الفصول، لاسيما الفترات شديدة الحرارة، حيث سجلت وجود إهمال وتقصير من بعض الأسر في ترك أطفالهم في السيارات دون مراعاة للمسؤولية التي تقع على عاتقهم.