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«الصحة» تنجح في الانتقال إلى مواصفة عالمية في الحوكمة

محمد سليم العلماء ومحمد صالح خلال تسلُّم الشهادة (من المصدر)
23 أغسطس 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد) 

حققت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، بنجاحها كأول جهة انتقلت من المواصفة البريطانية في مجال الحوكمة BS 13500 إلى آيزو حوكمة المؤسسات ISO37000:2021 على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد استيفائها متطلبات واشتراطات ومعايير الحوكمة الفعّالة للقطاع الصحي بما يسهم في تعزيز قدراته التنافسية واستدامتها.
تسلم الشهادة في ديوان الوزارة بدبي، الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من ثيونز كوتزي المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، بحضور محمد صالح آل علي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر، وصقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة، وعمار حسن مدير تطوير الأعمال بالمعهد البريطاني للمعايير.
رحلة التميز والتطوير
وهنأ الدكتور محمد سليم العلماء موظفي الوزارة بهذا الإنجاز الذي يأتي في إطار رحلة التميز والتطوير المؤسسي المستمر التي تعتمدها الوزارة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ويعد نتاجاً للجهود المثمرة وتأكيداً على كفاءة أداء الوزارة وتطلعها للارتقاء بإنجازاتها، من خلال السعي الدائم نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي واستدامته، بالإضافة إلى تطبيق أحدث معايير الحوكمة الفعّالة وإبراز أهمية التشريعات والقوانين والسياسات الصحية عبر تشجيع البحوث في هذا المجال واستخدام الآليات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها في الدولة.

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حوكمة متكاملة
أكد محمد آل علي، أن انتقال الوزارة من BS 13500 إلى ISO 37000 كأول جهة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، يعد ترجمة لحرص الوزارة على تطبيق أحدث الممارسات في منظومة إدارية محوكمة ومتكاملة وشاملة.
من جانبه أشاد صقر الحميري، بهذا الإنجاز مؤكداً أنه جاء ثمرة لجهود كبيرة بذلها فريق العمل بالوزارة، والتي مكنتها من منافسة العديد من الجهات الإقليمية والعالمية، من خلال توفير جميع المتطلبات والإرشادات التي تستوجبها المواصفات والمعايير المطلوبة.
ومن جانبه هنأ ثيونز كوتزي بالنيابة عن مجلس إدارة المعهد ورئيسه، القيادة وفريق الوزارة على الجهود المبذولة، وأثنى على هذا الإنجاز المميز.

 

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