«السباح الصغير» على شاطئ البطين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في مركز بلدية المدينة، مبادرة «السباح الصغير» للأطفال زوار شاطئ البطين من عمر 6 إلى 11 سنة، وذلك لمدة أسبوعين عدا أيام السبت والأحد، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة الدرمكي للتعهدات والمواد الزراعية.

وهدفت المبادرة إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية للأطفال وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والمساهمة في الارتقاء بمعايير جودة الحياة لأفراد المجتمع، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية وتحسين قائمة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، بالإضافة إلى إدارة وتطوير وتفعيل المرافق البلدية العامة.

وعملت البلدية خلال المبادرة على توفير مدربين متخصصين في السباحة لتدريب الأطفال زوار شاطئ البطين على القواعد والأسس السليمة لرياضة السباحة، وكيفية ممارستها وتنمية مهاراتهم فيها بالشكل الصحيح والمفيد.

كما حرص المدربون على تقديم العديد من النصائح للأطفال وحثهم على تنمية مهاراتهم الرياضية والبدنية، وتعريفهم بأهمية وضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة لأعمارهم وإمكانياتهم، وكذلك كيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل في رياضة مفيدة للجسم والذهن مثل السباحة، تساهم في تجديد النشاط وبناء أجساد رياضية تتمتع بالصحة واللياقة البدنية.