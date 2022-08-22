وصول قادة الأردن والبحرين والعراق إلى مصر للمشاركة في «قمة العلمين»
وصول قادة الأردن والبحرين والعراق إلى مصر للمشاركة في «قمة العلمين»
22 أغسطس 2022 18:06
أفادت مصادر مصرية ملاحية مطلعة بوصول كل من عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى مطار العلمين اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يشارك القادة الثلاثة في قمة خماسية، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي وصل إلى مصر أمس.
وستبحث القمة دعم علاقات التعاون بين الدول الخمس وسبل تطويرها الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.