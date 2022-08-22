الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع
22 أغسطس 2022 16:06

 تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراء 163,744 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 623 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 1,010,399 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,341 حالة. فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 640 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه لعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 988,787 حالة. 

أخبار ذات صلة
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
كورونا
الإمارات
كوفيد 19
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
أرشيفية
عربي ودولي
ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©