إنشاء جسرين بتكلفة 71 مليون درهم في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إنجاز 10% من مشروع تطوير شارع الاتحاد، الذي بدأ العمل فيه يوليو الماضي، ويتضمن إنشاء جسر من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم، والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة.

وتفقد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع تطوير شارع الاتحاد، والذي سينجز بالكامل في شهر أكتوبر 2023، لافتاً إلى أن المشروع يندرج ضمن الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة.

وقال عبدالرحمن النعيمي، إن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً لافتاً بالشارع الحيوي، والذي يشهد حركة دؤوبة على مدار الساعة، ويعد حلقة وصل بين مناطق عجمان والمناطق الأخرى، لافتاً إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 71 مليوناً و600 ألف درهم، يهدف إلى توفير التوسعة المطلوبة، والتي تتواءم مع حجم الاستخدام، حيث عملت الكفاءات المؤهلة على دراسة الوضع الراهن بالشارع وتحديد كافة المتطلبات اللازمة، وصولاً لمرحلة إعداد التصاميم الخاصة بالمشروع والتي تضمن توفير مستوى خدمة أفضل لمستخدمي الطريق.