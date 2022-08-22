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الإمارات

محمد بن راشد: لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام

محمد بن راشد
22 أغسطس 2022 15:30

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تجاوزت حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط، لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17٪ عن نصف العام السابق.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: «لأول مرة تجارتنا الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17٪ عن نصف العام السابق … ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية».

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وأضاف سموه: «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النفط
الإمارات
محمد بن راشد
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