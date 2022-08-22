إطلاق حملة التحصين السنوية للثروة الحيوانية في أبوظبي 28 أغسطس

تطلق «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» حملة التحصين السنوية الرابعة عشرة 2022 - 2023 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي وذلك ابتداء من 28 أغسطس الجاري حتى 31 مايو 2023. تستهدف الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي. تشمل حملة التحصين ثلاث مراحل تتضمن الأولى التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت. وسيتم خلال الحملة تحصين نحو 2182870 رأسا من الماشية «أبقار، ماعز، ضأن» ضد مرض الحمى القلاعية إضافة إلى تحصين 943398 رأسا من الماعز ضد مرض الكفت، فيما سيتم إجراء تحصين شامل للضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة. تأتي حملات التحصين المستمرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي ورفع مناعة الحيوانات ما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي إلى جانب الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية الأمر الذي يؤدي إلى استئصال الأمراض على المدى البعيد والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية. ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات ما يسهم في إنجاز عملية التحصين بنجاح ونصحت بالتعاون مع فرق التحصين لتسهيل إنجاز مهمتها من خلال التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد الزيارة، بالإضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة وعدم تعريضها للإجهاد وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.