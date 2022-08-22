الثلاثاء 23 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

5 ملايين درهم لـ "دبي العطاء" من "كار فير" لدعم تعليم الأطفال والشباب حول العالم

5 ملايين درهم لـ "دبي العطاء" من "كار فير" لدعم تعليم الأطفال والشباب حول العالم
22 أغسطس 2022 13:21

تلقت دبي العطاء - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - تبرعا بقيمة 5 ملايين درهم من مجموعة "كار فير" /Car Fare Group/ لتأجير السيارات وخدمات المركبات في دولة الإمارات، بهدف تمكين الأطفال والشباب في البلدان النامية من الحصول على التعليم السليم. وسيتم تخصيص الدعم المالي لمجموعة "كار فير" لصالح برامج دبي العطاء التي تهدف إلى تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب على التعليم السليم، حيث تمكنت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها حتى اليوم، من إطلاق برامج تعليمية ساهمت في دعم ما يزيد عن 21 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وأعربت جاسبير باسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "كار فير" عن تقديرها للتعاون مع دبي العطاء، من أجل تعزيز حياة الأطفال والشباب في البلدان النامية.

من جهته، قال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء، إن الأطفال والشباب المحرومين حول العالم يواجهون العديد من العوائق التي تمنعهم من الحصول على التعليم، مؤكداً أن الدعم يتيح مساعدة العقول الشابة على تغيير حياتهم من خلال الحصول على فرص التعلم الهادفة.

أخبار ذات صلة
مبادرة «مليار وجبة» تنجز توزيع 9.7 مليون وجبة في فلسطين
«الجليلة التخصصي» يقدم علاجاً جينياً لطفل مصاب بالضمور العضلي الشوكي
المصدر: وام
دبي العطاء
مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
الأطفال
آخر الأخبار
زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة
اليوم 19:11
صورة داريا دوغينا قرب نعشها خلال تأبينها في موسكو
عربي ودولي
روسيا تتوعّد قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوغين
اليوم 18:55
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
الإمارات
الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
اليوم 18:49
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستقبل 127 طالباً من 25 دولة
اليوم 18:45
أرشيفية
عربي ودولي
ألمانيا تعلن وصول أول قطار محمل بالذرة من أوكرانيا
اليوم 18:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©