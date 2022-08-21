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أمطار متوسطة إلى غزيرة وبرَد على مناطق بالدولة

أمطار متوسطة إلى غزيرة وبرَد على مناطق بالدولة
22 أغسطس 2022 00:57

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار مختلفة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، مع سقوط برَد، وجريان وادي القور في رأس الخيمة.
وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور من ارتياد أماكن جريان الأودية، وحث على تجنب تجمعات المياه، وعلى القيادة بحذر، مع استمرار تكون السحب الركامية حتى نهاية الأسبوع بحسب توقعات المركز.

وتفصيلاً، هطلت الأمطار غزيرة مع برَد على شارع الوطن باتجاه وادي القور، وعلى طريق المنيعي وادي القور، فيما كانت متوسطة على طريق شوكة المنيعي ووادي براق برأس الخيمة، وخفيفة إلى متوسطة على جنوب شوكة، ومتوسطة إلى غزيرة على ملاقط ومتوسطة على أم غافة، وخفيفة على خطم الشكلة، بالعين.

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صحو إلى غائم جزئياً
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

 

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