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تعاون بين مركز شرطة حتا و«المناطق البرية»

عبدالله الهفيت وأحمد عتيق والحضور خلال اللقاء (من المصدر)
22 أغسطس 2022 00:56

دبي (الاتحاد)

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 التقى العقيد عبدالله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالإنابة، مع أحمد عتيق، مدير مكتب المناطق البرية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، وذلك لبحث الجهود المشتركة والمستمرة لتعزيز جودة الحياة، وتعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بمبادرة «عزب آمنة». وأكد العقيد عبدالله الهفيت حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تفعيل قنوات التواصل مع الشركاء في إطار تحقيق التكامل الحكومي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة، خاصة في مناطق الضواحي التي تتواجد فيها العِزب، وتكثر فيها الحيوانات بمختلف أنواعها. وقدم العقيد الهفيت شرحاً حول الخدمات التي يقدمها مركز شرطة حتا في منطقة الاختصاص، خصوصاً الحملات التوعوية والمبادرات التي ينفذها المركز لأصحاب العزب. وبدوره، أكد السيد أحمد عتيق، على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع أصحاب العِزب، والعمل على توعيتهم بشكل دائم، مثنياً على جهود شرطة دبي في الحرص المستمر على التواصل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

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