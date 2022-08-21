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وفد شبابي يطلع على «الموروث الشرطي» في أبوظبي

وفد شبابي يطلع على «الموروث الشرطي» في أبوظبي
22 أغسطس 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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 اطلع وفد من 80 شاباً يمثلون الجيل الصاعد، على جهود قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي خلال زيارة بمركز أبوظبي الإبداعي بالمؤسسة الاتحادية للشباب. واستمع الزوار لشرح تعريفي مفصل عن دوريات الشرطة الكلاسيكية والأنشطة الفنية والثقافية التي تعكس التطور الحضاري والتراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود المبذولة في نشر وترسيخ التراث وتأهيل قطاع الشباب والناشئة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، بما يتواكب مع طبيعة العصر ومتطلباته والحفاظ على قيمه ومورثاته الأصيلة. وشارك الوفد في المنصة التفاعلية الفنية للمركز تحت شعار «التضامن بين الأجيال» وسط أنغام ومعزوفات فرقة موسيقى الشرطة، وفي ختام الزيارة تم توزيع الهدايا التذكارية والإصدارات من الموروث الشرطي.

شرطة أبوظبي
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