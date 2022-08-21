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شرطة دبي تدعم طالباً متميزاً من أصحاب الهمم

خلال تقديم وسائل الدعم التقنية للطالب(من المصدر)
22 أغسطس 2022 00:56

دبي (الاتحاد)

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حرص مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي على إسعاد طالب من فئة الإعاقة البصرية، عبر توفير أحدث التقنيات الذكية والبرامج الصوتية الخاصة بتلك الفئة، لتمكينه من مواصلة تعلمه واكتساب المهارات التي تؤهله مستقبلاً لاستكمال دراسته الجامعية والدخول إلى سوق العمل. وأكد سيف جمعة الفلاسي رئيس المجلس الحرص على إسعاد أصحاب الهمم والمساهمة في تقديم كل الدعم والعون لهم، خاصة في المجالات التعليمية التي تُمكنهم من أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. وأشار الفلاسي إلى أن الطالب علي صالح علي شريف، خريج ثانوية عامة، لديه طموح ويبذل كافة الجهود من أجل اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة ليكون فاعلاً في المجتمع، وهو ما استدعى من المجلس دعمه لاستكمال تعليمه وتوفير أحدث التقنيات الذكية والصوتية والبرامج المتطورة، ليكون قادراً على تنمية مهاراته وذاته، وصولاً للقدرة على تحقيق الإنجازات التعليمية، ثم الوصول إلى سوق العمل عبر الاستثمار في هذه المهارات الداعمة التي سيكتسبها من خلال استخدام التقنيات والبرامج الذكية. ولفت الفلاسي إلى أن مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي عمل على التواصل مع ذوي الطالب، ووفر له التقنيات الخاصة بدعم أصحاب الهمم من الفئة البصرية، لافتاً إلى أن مبادرة دعم الطالب تتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ومبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، وسياسة أصحاب الهمم بشرطة دبي، متمنياً له النجاح والتوفيق المستمر في مسيرته التعليمية.  من جانبهم تقدم ذوو الطالب بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على هذه اللفتة الكريمة، واهتمامها بابنها وحرصها على دعمه وتشجيعه ليتعلم ويتدرب على أهم البرامج التي تساعده في حياته التعليمية والعملية مستقبلاً.

شرطة دبي
أصحاب الهمم
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