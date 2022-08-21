إلزام مستثمرة بتعويض مالكة عقار

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في نزاع بين مستثمرة ومالكة عقار، برفض طلب المستثمرة، وإلزامها بسدادها لمالكة العقار تعويضاً عن حرمانها من استغلال سطح البناية المملوكة لها على أساس أجرة المثل، موضحة أن لا دليل لوجود أوراق ثبوتية تفيد بوجود اتفاق بين طرفي التداعي، والذي بموجبه قامت المستثمرة بنصب الأبراج سواء مع المالكة شخصياً أو مع لجنة خليفة التي كانت تدير البناية، فإن قيام المستثمرة بنصب تلك الأبراج دون رضا وإذن المالكة يعتبر تعدياً على حقوقها ترتب عليه حرمانها من الانتفاع بسطح البناية والغرفة الكائنة به وانتفاع الأولى بهما دون وجه حق، مما تكون معه المالكة مستحقة للتعويض مقابل انتفاع المستثمرة بذلك الجزء من البناية.

وكانت شاكية (مالكة عقار) قد أقامت دعوى قضائية ضد مستثمرة نظير نصب أبراج معدنية على سطح المبنى تجاوز عددها عشرة أبراج وتحتوي على أسلاك وأجهزة تستخدمها المستثمرة لتقوية شبكتها داخل المدينة، وقد قامت باستغلال سطح البناية بنصب الأبراج المعدنية عليه واستحوذت على جميع الغرف الموجودة على السطح دون موافقة المالكة، مما دفع المالكة إلى اللجوء للقضاء حيث كانت الدعوى.

عدم وجود دليل

أوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي انبنى عليها وتأخذ به محمولاً على أسبابه أن المستثمرة قامت بنصب أبراج الإرسال التابعة لها على سطح البناية المملوكة للمالكة وتثبيت باقي الأجهزة داخل غرفة بسطح البناية منذ فترة طويلة، وكانت البناية حينها تحت إدارة لجنة خليفة لإدارة العقارات بأبوظبي، وطبقاً للقيمة السوقية لمثل هذه الحالات وقيمة المثل لهذا الانتفاع، فإن القيمة الإيجارية قيمة المثل تقدر بمبلغ ألفي درهم شهرياً.

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب المستثمرة، لعدم وجود دليل موثق بين طرفي التداعي بحسب ما ادعته المستثمرة، وأن ما قامت به يعد أمراً مخالفاً للقوانين واللوائح، موضحة أن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقارير الخبراء، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.