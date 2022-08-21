محمد بن زايد والسيسي: تعزيز العمل العربي في مواجهة التحديات
رئيس الدولة خلال لقائه السيسي
21 أغسطس 2022 16:38
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
وأكدا دعمهما جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الازدهار والسلام لشعوبها، وفق مانشرته (وام).
وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدى وصوله إلى مطار العلمين بمصر، فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.