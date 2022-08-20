أمطار على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار متفاوتة الشدة، إذ تهيأت فرصة تكون سحب ركامية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة أحياناً، تصل سرعتها إلى 40 كم/س مثيرة للغبار، وشهدت درجة الحرارة ارتفاعاً طفيفاً، إذ كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس 49.3 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي للإمارات، كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» هزة بقوة 4.5 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 18:27، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

والطقس مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة، وتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان، وأشار المركز إلى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وشملت مناطق هطول الأمطار شمال عرادة بمنطقة الظفرة، وأمطار غزيرة على البداير في الشارقة، وطريق نزوى الفاية، وطريق الفاية محافز، وطريق جسبورة أم الزمول، وجنوب جسبورة بالظفرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، كما تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، خاصة مع السحب، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.