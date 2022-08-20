بلدية رأس الخيمة تحرر 299 مخالفة وتنذر 189 منشأة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

حررت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 299 مخالفة وأنذرت 189 منشأة صحية مهنية خلال الحملات التفتيشية المنفذة بداية العام، نتيجة الإخلال بعدد من الاشتراطات الصحية المتعارف عليها.

وتوجه فريق المفتشين التابع إلى الصحة العامة بإلزام تلك المنشآت تنفيذ الإجراءات التصحيحية لتقديم أفضل أنواع الخدمة وتجنب تشديد المخالفات والغرامات المترتبة عليها، في حال معاودة رصد ارتكابها نفس المخالفة، وعدم الالتزام بالتصحيح المطلوب.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة وجهت بداية العام المفتشين لتنفيذ الحملات المختلفة على المنشآت الصحية المهنية في الإمارة، وذلك للتعرف على مدى تطبيقها كافة اشتراطات الصحة العامة المعمول بها، حيث تم خلالها من رصد إخلال عدد من المنشآت لاشتراطات الصحة العامة.

وذكرت أن تلك الحملات الميدانية أسفرت عن رصد 299 مخالفة وتوجيه 189 إنذاراً لمنشآت نتيجة لأسباب متنوعة أهمها عدم التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ورصد بطاقات صحية منتهية الصلاحية للعاملين بالمنشآت وعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات استخدام الخلطات بمراكز التجميل النسائية ورصد مواد تجميل منتهية الصلاحية بصالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل، ذاكرة أنه تم مصادرة (76) عبوة لمنتجات من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على مواد تجميلية للجسم والبخور والعطور وخطورتها أنها مواد كيميائية تتغير بانتهاء صلاحيتها ولا يمكن التكهن بتأثيراتها الصحية منها سرطان الجلد أو التسبب بحروق للجلد أو مشاكل صحية للجهاز التنفسي في حال البخور أو العطور منتهية الصلاحية.

وذكرت أن تلك الزيارات الميدانية تم خلالها إغلاق منشأتين لعدم التزامهما بالإجراءات الصحية ومخالفة التعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن، والتي يتم على الدوام من دعوة كافة المنشآت ضرورة التقيد وتطبيق بنودها لتقديم خدمات بأفضل المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة.