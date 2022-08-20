شرطة دبي تُعيد 77 ألف درهم لمسافر باكستاني

دبي ( الاتحاد)

لم يكن المسافر الباكستاني (س. س. ش) يعرف أنه فقد حقيبته التي كان بداخلها أكثر من سبعة وسبعين ألف درهم إماراتي في دبي، حتى هاتفته شرطة دبي وأبلغته بأن حقيبته وما بداخلها من مبالغ مالية ووثائق بالحفظ والصون لدى قسم المعثورات في الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي.

وتعود التفاصيل إلى تسليم أحد سائقي مركبات الأجرة لمكتب الشرطة بمبنى3، حقيبة سوداء تحوي مبالغ مالية بعملات مختلفة، وهي و1020 درهماً إماراتياً، و67 ألفاً و55 ريالاً سعودياً، و2000 باوند بريطاني، و3000 روبية باكستانية، وبعض الوثائق الشخصية والعائلية. وبعد التدقيق في محتويات الحقيبة من قبل أفراد الشرطة، لم يكن هناك أي أرقام للتواصل المباشر مع الشخص صاحب الحقيبة، ومن خلال البطاقات الشخصية، تم التوصل لبعض من أقاربه في المملكة المتحدة، والذين بدورهم أفادوا أفراد الشرطة بأرقام التواصل معه، ليتبين عودته مرة أخرى متجهاً لوطنه باكستان عبر مطار دبي الدولي (ترانزيت)، وبالتواصل مع طيران الإمارات لمعرفة تاريخ ووقت الرحلة والتنسيق، سلمته شرطة دبي الحقيبة.

وكرم العميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، سائق مركبة الأجرة لأمانته وحرصه على تسليم المبلغ المالي لمكتب الشرطة في المطار، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بأفراد الإدارة العامة واهتمامهم وحرصهم على رسم الابتسامة على وجوه جميع مستخدمي مطارات دبي، وتوفير سبل الراحة لهم وإسعادهم، وبذل جهود كبيرة للتوصل إلى أصحاب المقتنيات والممتلكات وإيصالها لهم في أي مكان بالعالم، مما يعزز مستوى الثقة لديهم بشرطة دبي، وذلك بفضل احترافية الكوادر البشرية المؤهلة وتعاملها السريع مع كافة البلاغات والوصول إلى أصحابها بأقصى سرعة لتطمينهم، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان لديهم كأساس يستند عليه الزوار والسياح والعابرين من مطارات دبي، بهدف الوصول بالإمارة إلى المدينة الأكثر سعادة وأماناً في العالم.