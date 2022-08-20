الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف إلى متوسط أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والمد الثاني عند الساعة 20:11 والجزر الأول عند الساعة 11:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:31. بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 07:47 والجزر الأول عند الساعة 11:38 والجزر الثاني عند الساعة 00:11.