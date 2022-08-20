بالصور.. «أطفال الشارقة» يبدعون في «صمِّم وابنِ»

الشارقة (الاتحاد) نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «صمِّم وابنِ» المتخصص في تدريب المشاركين على حرفة النجارة والتصميم، خلال الفترة من 13- 18 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 طفلاً وطفلة من أطفال المراكز والجمهور ضمن الفئة العمرية من 9 أعوام - 12 عاماً.
واشتمل البرنامج على جانبين نظري وعملي، حيث تعرفوا على أساسيات حرفة النجارة والأدوات المستخدمة فيها، وفن التزيين وتصميم الديكورات المنزلية، وكيفية أخذ المقاسات، بالإضافة إلى أنواع الأخشاب المستخدمة وطريقة الطلاء. واكتسب المشاركون مهارات جديدة في تحسين وتجديد قطع الأثاث المستعملة، حيث تدربوا على طريقة الحفر وقص الأخشاب بالأدوات الخاصة بها، منها: القطع بالليزر والفينيل وكيفية سنفرة القطعة القديمة وتحسينها وتنعيمها. ووضعوا لمساتهم الإبداعية من حيث الرسم والتصاميم الجمالية وتلوينها وتزيينها.
وعبَّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في برنامج «صمِّم وابنِ»، حيث قال الطفل سيف طارق النقبي: تعلمت مهارات جديدة، كطريقة سنفرة قطع الخشب والأثاث القديم، وتحسينها وتحويلها إلى قطع جديدة. أما الطفل حمدان عبدالله علي فتحدث عن مشروعه، قائلاً: أنا سعيد بتمكني من إنجاز مشروعي الخاص، وهو إعادة تحديث الطاولة القديمة لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى، من خلال الخطوات التي تعلمتها في البرنامج.
وتهدف «أطفال الشارقة» من خلال هذا البرنامج إلى تعليم الأطفال مهارات جديدة كأساسيات حرفة النجارة وأعمال صناعة الخشب وتجديدها، وتعزيز روح الإبداع والابتكار والتنافس بين الأطفال، وغرس روح التعاون وحب العمل الجماعي في نفوسهم، ضمن بيئة آمنة وجاذبة تسهم في صقل وتطوير مهاراتهم.