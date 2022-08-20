الأحد 21 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بالصور.. «أطفال الشارقة» يبدعون في «صمِّم وابنِ»

بالصور.. «أطفال الشارقة» يبدعون في «صمِّم وابنِ»
20 أغسطس 2022 17:48

الشارقة (الاتحاد)
نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «صمِّم وابنِ» المتخصص في تدريب المشاركين على حرفة النجارة والتصميم، خلال الفترة من 13- 18 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 طفلاً وطفلة من أطفال المراكز والجمهور ضمن الفئة العمرية من 9 أعوام - 12 عاماً.

واشتمل البرنامج على جانبين نظري وعملي، حيث تعرفوا على أساسيات حرفة النجارة والأدوات المستخدمة فيها، وفن التزيين وتصميم الديكورات المنزلية، وكيفية أخذ المقاسات، بالإضافة إلى أنواع الأخشاب المستخدمة وطريقة الطلاء.
واكتسب المشاركون مهارات جديدة في تحسين وتجديد قطع الأثاث المستعملة، حيث تدربوا على طريقة الحفر وقص الأخشاب بالأدوات الخاصة بها، منها: القطع بالليزر والفينيل وكيفية سنفرة القطعة القديمة وتحسينها وتنعيمها. ووضعوا لمساتهم الإبداعية من حيث الرسم والتصاميم الجمالية وتلوينها وتزيينها.

وعبَّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في برنامج «صمِّم وابنِ»، حيث قال الطفل سيف طارق النقبي: تعلمت مهارات جديدة، كطريقة سنفرة قطع الخشب والأثاث القديم، وتحسينها وتحويلها إلى قطع جديدة.
أما الطفل حمدان عبدالله علي فتحدث عن مشروعه، قائلاً: أنا سعيد بتمكني من إنجاز مشروعي الخاص، وهو إعادة تحديث الطاولة القديمة لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى، من خلال الخطوات التي تعلمتها في البرنامج.

وتهدف «أطفال الشارقة» من خلال هذا البرنامج إلى تعليم الأطفال مهارات جديدة كأساسيات حرفة النجارة وأعمال صناعة الخشب وتجديدها، وتعزيز روح الإبداع والابتكار والتنافس بين الأطفال، وغرس روح التعاون وحب العمل الجماعي في نفوسهم، ضمن بيئة آمنة وجاذبة تسهم في صقل وتطوير مهاراتهم.

أخبار ذات صلة
مخيم «أطفال الشارقة» يستقطب 2040 طفلاً
أطفال الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
وزير التنمية السوداني: قد نعلن البلاد منطقة كوارث طبيعية
اليوم 10:59
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
عربي ودولي
نيوزيلندا تبقي حالة الطوارئ في مناطق اجتاحتها الفيضانات
اليوم 10:56
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
الرياضي
«ثلاثية الإنتر» في «حفل العائد»!
اليوم 10:49
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
الرياضي
راسبادوري يشعل حماس الجماهير الغاضبة!
اليوم 10:46
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
عربي ودولي
رئيس كولومبيا يدعو الجيش بقيادة جديدة إلى العمل من أجل "السلام"
اليوم 10:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©