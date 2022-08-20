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جامعة الإمارات تستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد

جامعة الإمارات تستقبل أعضاء هيئة التدريس الجدد
20 أغسطس 2022 16:19

العين (الاتحاد)
نظّمت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامجاً خاصاً لاستقبال أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين تمّ التعاقد معهم للعام الجامعي 2022/2023 في مختلف التخصّصات العلمية في كليات الجامعة والبالغ عددهم 130 عضو هيئة تدريس، بحضور الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، وعائشة الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد وعدد من موظفي إدارة الموارد البشرية بالجامعة.

ورحبت عائشة الظاهري بأعضاء هيئة التدريس الجدد، وأعربت عن تطلّعها إلى مشاركتهم في تعزيز جهود الإبداع والابتكار لدى أبنائنا الطلبة، وأشارت إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة تعليمية رائدة بكل المقاييس وتُصنّف من ضمن الجامعات المرموقة عالمياً، بالإضافة إلى التصنيفات العالمية لمختلف التخصّصات العلمية مما يعُزّز من مكانتها بهدف ضمان إعداد كوادر وطنية وخريجين مؤهلين لمتطلبات واحتياجات سوق العمل بالدولة، وتوفير خدمات تعليمية وبحثية، وبيئة علمية ترقى إلى المعايير العالمية تُسهم في تعزيز الثروة المعرفية في المجتمع وتدعم المبادرات الوطنية.

جامعة الإمارات العربية المتحدة
هيئة تدريس
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