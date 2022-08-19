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محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور

محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
20 أغسطس 2022 01:32

دبي (الاتحاد)

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: إننا قادرون على الفعل والحضور والتعايش والتواصل مع الآخرين في كل الثقافات، مؤكداً أننا نجحنا في الماضي وسننجح في المستقبل. جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «#ومضات_قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية. وقال سموه في الفيديو: «قلت لكم في الماضي إننا سننجح وسنكتب لوطننا صفحات جديدة في ملحمة المجد والعز، وسنقدم لعالمنا البرهان على أننا قادرون على الفعل والحضور، وعلى التواصل والتفاعل والتعايش والتعاون مع الآخرين في كل الثقافات، نعم كما نجحنا في الماضي سننجح في المستقبل».

 

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