مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً ورائداً في دعم القضايا الإنسانية العالمية، ومساعدة المحتاجين، والحد من آثار الكوارث الطبيعية والأزمات حول العالم.

وأشاروا في جلسة نقاشية أمس بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام 2022، إلى أن عطاء الإمارات يمثل تجربة متقدمة في التعاون وتضافر الجهود لمواجهة الأزمات الإنسانية والتحديات العالمية، وقالوا: «على مدى سنوات عدة قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في الأزمات الرئيسة حول العالم، مع استجابة كبيرة من الحكومة متمثلة في العديد من الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهلال الأحمر الإماراتي».

مساعدات إماراتية

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأبوظبي، أنه على مدار الأعوام الخمس الماضية، اتخذت الإمارات العربية المتحدة مكانها بين أعلى الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية «أوتشا»، وقد وصل إجمالي ما خصصته في عام 2022 حتى تاريخه 293.9 مليون دولار.

وأكد أن هذا التمويل أسهم في تمويل العديد من الأزمات الإقليمية التي واجهت دولا عديدة بينها إثيوبيا، اليمن، الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوكرانيا، الصومال، أفغانستان وغيرها من الأزمات الإنسانية، كما ساعد العطاء الإماراتي في تمكين الجهات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مجالات الصحة والغذاء، وخدمات الحماية، والتعليم، وغيرها.

وإحياءً لليوم العالمي للعمل الإنساني، أضاء برج خليفة سماء دبي بشعار الحملة التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مطلع هذا الشهر بعنوان «يد واحدة لا تصفق»، وذلك بهدف إبراز الأثر الفعال والإيجابي للعمل الإنساني عن طريق الاحتفاء بالأشخاص الذين تجمعهم الرغبة في تخفيف المعاناة وزرع الأمل.

تعتبر إضاءة برج خليفة بشعار حملة «يد واحدة لا تصفق» إلى جانب شعار اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على الشراكة المتينة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

جانب من الجلسة النقاشية للمنظمات الإنسانية الدولية بدبي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني (تصوير: حسن الرئيسي)

فعالية الاحتفال

وقد نظمت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني للعام 2022، فعاليةً تحت شعار هذا العام، «يد واحدة لا تصفق»، وذلك في المقر الرئيسي للمدينة بحضور ومشاركة الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث في الفعالية المستشار القانوني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات العربية المتحدة الدكتورة سما الشاوي، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة، والمدير القُطري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي مجيد يحيى.

وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية جوسيبي سابا، في كلمة بالمناسبة: «هذه أصعب مناسبة نحتفل بها سنوياً، نتذكر زملاءنا وجميع العاملين في المجال الإنساني الذين فقدوا حياتهم خلال تأدية رسالتهم».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نحيي جهود عمال الإغاثة، والأثر الذي يتركونه في مختلف أنحاء العالم. الكثير منهم يعملون خلف الكواليس وضمن مجتمعاتهم المحلية، دعونا نتذكر كل هؤلاء الأشخاص والجنود المجهولين الذين ينشرون الإنسانية كل يوم، وليس مرةً واحدةً في السنة».

وفي 19 أغسطس من العام 2003، أسفر هجوم بالقنابل على فندق القناة في بغداد بالعراق عن مقتل 22 من عمال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو، وبعد خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بجعل يوم 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الإنساني.

حلول مبتكرة واستشرافية

أكد جوسيبي سابا، أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، ستواصل دعمها وتعزيز التعاون من أجل استجابةٍ إنسانيةٍ أكثر استدامة، وتماشياً مع الرؤية والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لن نتوقّف عن استحداث حلول مبتكرة واستشرافية، بالإضافة إلى دفع الشراكات والعمليات الإنسانية الفعّالة قدماً. وقال: «قرّرنا أن نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني في فعالية مشتركة مع الأعضاء والشركاء في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وذلك لأن ما شهدته البشرية من أزمات، لاسيما في الفترة الأخيرة في ظل الجائحة، جاء ليؤكد أنه يجب مواجهة التحديات معاً، وهو ما يجسده شعار الاحتفال هذا العام: (يد واحدة لا تصفق)». وأضاف: «تشكّل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية المركز الرائد في مجال رفع الجاهزية والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية الطارئة، ونحن كما كل عام تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في البلاد، نحتفي بهذا اليوم لنحيي جهود أولئك الجنود المجهولين ونحض الفرقاء كلهم لمساندتهم والبحث بالفعل عن حلول مبتكرة من أجل استجابة مستدامة طويلة الأمد».

أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم

تأسست المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في عام 2003، وهي المركز الرائد في رفع مستوى التأهب والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات الإنسانية. وتشكّل المدينة أكبر مركز إنساني لوجستي في العالم. وهي سلطة منطقة حرة مستقلة، وغير ربحية تستضيف أكثر من 80 عضواً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى والشركات التجارية. وتلعب المدينة دوراً محورياً في تسهيل الإغاثة السريعة والاستجابة الأولى للأزمات الإنسانية الطارئة لتصل جميع أنحاء العالم. ويعاني المجتمع الإنساني من أزمات ضخمة معقدة ما بين الصراع المسلح، التغير المناخي، وتوابع الأوبئة، وتفاقم الجوع، والنزوح، ما نجم عنه ما يزيد على 303 ملايين من الأشخاص المحتاجين للمساعدات الإنسانية بصورة لم يشهدها العالم من قبل. ويقدم العاملون في المجال الإنساني حول العالم المساعدة المنقذة للحياة بتوفير الغذاء، والمأوى، والماء، والرعاية الصحية، والحماية، وأكثر من ذلك بكثير، ليجسدوا شعار: «يد واحدة لا تصفق».