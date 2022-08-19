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«ديهاد»: توفير 60 مليون درهم مساعدات إنسانية حول العالم

ديهاد توفر مساعدات إنسانية بـ 60 مليون درهم في أنحاء العالم كافة (وام)
20 أغسطس 2022 01:32

دبي (وام)

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أطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أول شحنة أدوية ومستلزمات طبية تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم سنوياً إلى الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة والطارئة في كافة أنحاء العالم. يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة FOREVERCARE التي أطلقتها مؤسسة ديهاد بهدف دعم الجهود المبذولة في قطاعي الصحة والغذاء والوقوف مع الفئات المحتاجة ومساعدتها على مستوى العالم، من خلال توفير أدوية بالتعاون مع الشركات المساهمة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير. 
وأعلن السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تسليم أول شحنة من الأدوية ضمن مبادرة FOREVERCARE، وذلك لاستكمال مسيرة العطاء لدولة الإمارات العربية المتحدة ومد جسور العمل الخيري عالمياً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. 
وقال محمد الزرعوني، مستشار جمع التبرعات في الهلال الأحمر الإماراتي، إن المبادرة تهدف لدعم المستشفيات والقطاع الطبي في الدولة وخارجها، خاصة في العيادات التابعة لمخيمات اللاجئين التي تديرها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالإضافة إلى المستشفيات غير المجهزة لاستقبال المرضى.

ديهاد
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
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