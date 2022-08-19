السبت 20 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فارس خلف المزروعي: الإمارات عاصمة العمل الإنساني

فارس خلف المزروعي
20 أغسطس 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً عالمياً حافلاً في العمل الإنساني الذي أرسى نهجه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بفكره ورؤيته التي انطلقت من خلالها أهداف العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل دول العالم.
وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به في 19 أغسطس من كل عام أن مؤسس الدولة آمن منذ البدايات بأن حب الخير ونهج العطاء أمانة ورسالة إنسانية، عَبَر بها بحكمته حدود وطنه إلى شتى بقاع العالم، ليحدث التغيير في حياة الآخرين، فكسب بذلك قلوب الملايين.
وأكد اعتزاز دولة الإمارات بنهج مؤسس الدولة والذي استمر برعاية ودعم واهتمام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، في وضع العمل الإنساني ضمن الأولويات الرئيسة لاستراتيجية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، واستطاعت الإمارات ان ترسخ مكانتها كعاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية عززت جهودها في خريطة العمل الإنساني محلياً وإقليميا ودولياً مما أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام تحت شعار «يد واحدة لا تصفق» وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤيتها ونهجها وعبر مؤسساتها الخيرية والإنسانية إنجازات كبيرة لتواصل بعزيمة مستمرة عطائها الإنساني في رسالة محبة للعالم أجمع لتعطي بلا حدود حتى أصبحت عالمياً أكبر مانح مساعدات إنسانية في العالم بالنسبة للدخل القومي وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

الإمارات
فارس خلف المزروعي
العمل الإنساني
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
آلية عسكرية للجيش الأوكراني
عربي ودولي
روسيا: صد هجوم أوكراني على محطة للطاقة في خيرسون
اليوم 01:51
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
الإمارات
محمد بن راشد: قادرون على الفعل والحضور
اليوم 01:32
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
الإمارات
مسؤولون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية: الإمارات نموذج ملهم في دعم القضايا الإنسانية العالمية
اليوم 01:32
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
الإمارات
دبلوماسيون وعلماء لـ«الاتحاد»: عاصمة عالمية للخير
اليوم 01:32
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
الإمارات
«زايد الإنسانية»: الإمارات تتصدر دول العالم في العمل الإنساني
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©