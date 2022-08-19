فارس خلف المزروعي: الإمارات عاصمة العمل الإنساني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً عالمياً حافلاً في العمل الإنساني الذي أرسى نهجه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بفكره ورؤيته التي انطلقت من خلالها أهداف العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات، وامتدت أياديه البيضاء بالخير لكل دول العالم.

وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يُحتفل به في 19 أغسطس من كل عام أن مؤسس الدولة آمن منذ البدايات بأن حب الخير ونهج العطاء أمانة ورسالة إنسانية، عَبَر بها بحكمته حدود وطنه إلى شتى بقاع العالم، ليحدث التغيير في حياة الآخرين، فكسب بذلك قلوب الملايين.

وأكد اعتزاز دولة الإمارات بنهج مؤسس الدولة والذي استمر برعاية ودعم واهتمام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، في وضع العمل الإنساني ضمن الأولويات الرئيسة لاستراتيجية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، واستطاعت الإمارات ان ترسخ مكانتها كعاصمة مستدامة للعمل الإنساني، من خلال ما تقدمه من مبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية عززت جهودها في خريطة العمل الإنساني محلياً وإقليميا ودولياً مما أسهم في التخفيف من معاناة الشعوب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام تحت شعار «يد واحدة لا تصفق» وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤيتها ونهجها وعبر مؤسساتها الخيرية والإنسانية إنجازات كبيرة لتواصل بعزيمة مستمرة عطائها الإنساني في رسالة محبة للعالم أجمع لتعطي بلا حدود حتى أصبحت عالمياً أكبر مانح مساعدات إنسانية في العالم بالنسبة للدخل القومي وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.