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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة للعمال

جانب من المبادرة (من المصدر)
20 أغسطس 2022 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني بمدينة إيكاد العمالية في مصفح، والذي يصادف 19 أغسطس سنوياً، ويأتي هذا العام تحت شعار «يد واحدة لا تصفق».
وشارك في المبادرة إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، وتضمنت تنظيم مسابقات مرورية وورشة توعية مرورية ركزت على تعزيز السلامة للعمال على الطرق، وتوزيع هدايا للعمال تقديراً لجهودهم في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات، اهتمام شرطة أبوظبي بفئة العمال والتواجد معهم في مختلف المناسبات، بما يعزز جهود التوعية المرورية وتأكيد دورهم الريادي في مسيرة التطوير التي تشهدها الدولة.
وأوضح أن النموذج الإماراتي الرائد في العمل الإنساني والتنموي، هو موضع تقدير عالمي واسع، رسخ نهجه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واستمر عطاء العمل الإنساني والخيري لكافة أرجاء العالم، برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة حتى أصبحت الإمارات تحتل لسنوات عدة المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية نسبة إلى دخلها القومي. ‎

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