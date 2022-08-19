«مجتمع واحد يداً بيد» توزع العصائر والمياه على العمال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام ويحمل شعار «يد واحدة لاتصفق» للعام الحالي 2022، يُشكل فرصة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والعطاء والإخاء الإنساني، وقالت: إن العمل الإنساني في دولة الإمارات بات نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الكريم، سيراً على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوافقاً مع توجهات القيادة الحكيمة.

ونفذت المبادرة «مجتمع واحد يداً بيد» بالمشاركة بين أصحاب الهمم وناشئ أكاديمية نادي الوحدة دون السن 13 سنة بمنطقة الشهامة من خلال توزيع العصائر والمياه على العمال في بعض مناطق الأعمال الإنشائية في أبوظبي، وذلك في إطار الرسالة الإنسانية والدمج المجتمعي لاصحاب الهمم والتي تقوم بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من منطلق أن الإنسانية جزء لا يتجزأ من عادات وتقاليد وأخلاقيات مختلف شرائح مجتمع الإمارات، وبالأساس هي جزء من الأخلاق التي حثّت عليها الديانات السماوية كافةً، فالشعور بالآخرين، ومساعدتهم، والرأفة بهم من أخلاق المسلم الذي يهتم لشأن الآخرين.

وأشارت المؤسسة إلى أن العمل الإنساني يُعدّ من أوسع المجالات التي يمكن للأشخاص العمل فيها، كونه يُحقّق الإنسانية بين فئات المجتمع، ويشمل عدد من المجالات منها على سبيل المثال تقديم الدعم والمساعدة للفقراء والمحتاجين، وبناء مجتمع متماسك من خلال إيجاد الفرق التطوعية في المجتمع.

ومن جانبها أكدت أكاديمية نادي الوحدة الرياضي أن العمل الإنساني هو أسلوباً حضارياً، بل هو واجب على كل إنسان، فقد حثت على أهميته جميع الأديان السماوية والأعراف الاجتماعية، وأن مشاركة لاعبين أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم في تلك المبادرة تأتي لتحقيق الأهداف الاجتماعية من الدعم والترويج لمبادرات دمج أصحاب الهمم ومشاركاته المجتمعية، ولتعويد النشء وتربيتهم على التراحم وتعزيز الإخاء وإرساء قيم الإنسانية بين أبناء المجتمع، والأهمية الكبيرة للعمل الإنساني لمساهمته في إعانة الذين يواجهون صعوبات وظروف حرجة في تلبية متطلبات الحياة.