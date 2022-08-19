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«أبوظبي للدعم الاجتماعي» توعي بثقافة التوفير والادخار

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» توعي بثقافة التوفير والادخار
20 أغسطس 2022 01:32

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عبر حسابها الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام» إلى الاستفادة من ورش الثقافة المالية التي تقوم بتزويد أفراد الأسر المستفيدة بأُسس التخطيط المالي السليم لإدارة الأموال بحكمة وفعالية، ونشر ثقافة التوفير والادّخار للوصول إلى الأمان المالي، موضحة أن الورش تسهم في تعزيز نمط الإدارة المالية الحكيمة وترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، وزرع ثمرة الثقافة المالية بين أفراد الأسرة لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق، بهدف بناء جيل مدرك لأهمية التخطيط المالي السليم وتقنين الإنفاق، بهدف رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة والوصول لمرحلة الاستقلال المالي المستدام. كما وتساعد الورش الثقافية في ترسيخ أسس الثقافة المالية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، الأمر الذي يساعد رفع الوعي بأهمية التخطيط المالي السليم، بما يساهم إيجاباً في تعزيز وبناء القدرات المالية لديهم. وتهدف الورش إلى تزويد المستفيدين بمهارات الإدارة المالية وتعليمهم فنون الادخار والموازنة بين الدخل والنفقات، فضلاً عن مساندة الأسر عبر تقديم الاستشارات المالية لهم، من خلال جلسات استشارات فردية للأسر مع المستشار المالي المختص لإجراء المراجعات الكاملة للوضع المالي للأسر، وتقييمه بخصوصية تامة، ومن ثم إعداد خطة مالية متكاملة لتحسين المستوى المالي للأسر وتوجيههم نحو الإنفاق السليم.

هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
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