أمطار على مناطق متفرقة وجريان أودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وأدت إلى جريان وادي براق جنوب رأس الخيمة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور، عند هطول الأمطار من ارتياد أماكن جريان الأودية، وحث على تجنب تجمعات المياه، والقيادة بحذر.

وبلغت أعلى درجة حرارة، أمس، 48.8 درجة مئوية في بدع دعفس (منطقة الظفرة) الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز إلى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ومغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتكونت بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

وشملت مناطق هطول الأمطار التي تفاوتت بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة «الليات ومسافي، وأصفي وأصفني، وعلى طريق شوكة المنيعي، وطريق مسافي دفتا (خفيفة إلى متوسطة)، وعلى طريق شارع الوطن باتجاه مصفوت برأس الخيمة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على طريق مسافي دفتا، ووادي الطوى برأس الخيمة، وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على طريق مربض، مسافي، خورفكان، دفتا، وطريق مليحة كلباء، وأمطار بشارع الوطن الفجيرة اتجاه حتا دبي».

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر.