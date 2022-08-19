إنجاز 65 % من مشروع تطوير شارع عمار بعجمان

عجمان (الاتحاد)

اطلع عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على سير العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ عمار،، الذي بلغت نسبة إنجازه 65%.

ويعد المشروع أحد مشاريع الحزمة الأولى لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والبناء، والمتوقع إنجازه مطلع العام القادم، موضحاً أن هدف المشروع يتمركز في توسعة الشارع من الطرفين ليصبح 3 حارات لكل اتجاه من جسر الروضة إلى جسر الشيخ عمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بالشارع ليتلاءم مع الاستخدام اليومي ونسبة مرتاديه على مدار الساعة.

وقال عبدالرحمن النعيمي، أن شارع الشيخ عمار يعد أحد أهم الشوارع الحيوية في الإمارة، مما استوجب إعداد خطة تطويرية تتضمن دراسة الوضع الراهن وتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية وعليه سيتضمن المشروع البالغ تكلفته 69 مليون درهم، تطوير شارع التلة ليكون شارعاً بمسارين في كل اتجاه، مما سيسهم في ضمان انسيابية الحركة وتقليل الازدحام المروري. وأكد أن الدائرة افتتحت مؤخراً التقاطع الواقع على شارع الشيخ عمار بالقرب من مجمع المدارس في منطقة التلة، بعد الانتهاء من تطوير التقاطع وتنفيذ شبكة الصرف المطري وتركيب الإشارات المرورية، ضمن مراحل التطوير للشارع لتحسين الحركة المرورية للقادمين من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه مركز المدينة، كذلك المتجهين الى خارج الإمارة وتسهيل وصولهم لشارع الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أن دائرة البلدية أعدت خطة تطويرية شاملة ومتكاملة لتغطية كافة مناطق إمارة عجمان لتحقيق الترابط بين جميع الطرق.