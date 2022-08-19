94 مشاركاً في المعسكر الصيفي «صيفك على كيفك»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إن الجمعية أطلقت برنامج المعسكر الصيفي تحت شعار «صيفك على كيفك» وذلك بداية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة 94 طالباً وطالبة من مختلف الفئات العمرية بهدف الاستغلال الأمثل للإجازة بما يعود لهم بالنفع والفائدة والمعرفة.

خلف عنبر

وذكر أن البرنامج الصيفي تضمن ورشاً عملية وعلمية متنوعة ورحلات خارجية وأنشطة رياضية ودورات تدريبية، بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة للمعسكر، وغيرها التي تثري المخزون المعرفي للطلبة المشاركين وتعزز من مدى استفادتهم من مختلف البرامج والورش المطروحة ضمن جدول عمل المعسكر الصيفي.

وقال خلف سالم بن عنبر ل «الاتحاد»: إن المعسكر الصيفي الذي أطلقته جمعية الإمارات هو حدث سنوي مقدم لأفراد المجتمع والذي تأسس في العام 2012، والموسم الحالي هو النسخة العاشرة وقد شهد إقبالاً لافتاً من قبل الطلبة والطالبات على اختلاف الفئات العمرية والمراحل الدراسية. وذكر أن المعسكر الصيفي يتضمن إطلاق سلسلة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات المتنوعة والمتميزة والبرامج التثقيفية والعلمية والرياضية والترفيهية، مشيراً إلى أن المعسكر هذا الموسم شهد مشاركة نحو 94 مشاركاً، بعدد 49 طالباً و46 طالبة، تراوحت أعمارهم بين 9 سنوات ولغاية 12 سنة. ولفت إلى أن المعسكر شهد هذا الموسم تحديد زي الطلبة المشاركين لتعزيز ثقافة العمل الجماعي وغرس الروح الجماعية لدى الطلبة، باعتبارهم فريقاً واحداً يكمل بعضه البعض في تنفيذ وخوض مختلف البرامج والأنشطة المتضمنة في المعسكر الصيفي.

وأكد أن المعسكر الصيفي يهدف إلى إيجاد متنفس للطلبة وتوفير فرص تدريبية غنية لإثراء وتعزيز معارفهم وبناء وتطوير قدراتهم الابداعية والابتكارية في مختلف المجالات، خلال فترة الإجازة الصيفية والعمل على استغلالها بما يفيد الطلبة برفع جاهزيتهم للمستقبل وتوسيع مداركهم في الحياة الاجتماعية وصقل مهاراتهم المتنوعة، وتعريفهم بأبرز المعالم الوطنية في دولة الإمارات ومنها مكتبة محمد بن راشد ونادي النصر الرياضي الثقافي.

باقة متنوعة

قال نائب الرئيس مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية إن المعسكر الصيفي، يتضمن باقة متنوعة من الورش التدريبية العملية والعلمية والعديد من البرامج التعليمية منها أساسيات اللغة الإنجليزية والبرمجة الصفرية، وورش تتمحور حول المهارات المتنوعة، منها ورشة مبادئ الادخار والاستثمار وبناء السيرة الذاتية للطلبة.وذكر أنه يتضمن كذلك زيارات تثقيفية بالشراكة مع نخبة من أفضل الجهات والمؤسسات، منها زيارة الدفاع المدني والمختبر الجنائي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وأنشطة رياضية متنوعة منها كرة القدم.

وأكد أنه يمكن تعزيز ارتباط الطلاب بالهوية الوطنية وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن من خلال المعسكر الصيفي، عبر تنفيذ محاضرات تتمحور حول المواطنة الإيجابية وعرض دليل جمعية الإمارات للمواطنة الإيجابية، فضلاً عن حرص الجمعية من خلال المعسكر الصيفي وتواجد الطلبة في مقرها على تنظيم محاضرات أسبوعية تركز على الهوية الوطنية لتعزيز روح الانتماء، وذلك سعياً لرفع مستوى الوعي والإدراك لدى الطلبة، منها تنظيم محاضرة «المواطنة الإيجابية» «المستوحاة من دليل جمعية الإمارات للمواطنة الإيجابية ومحاضرة «القائد الملهم».

وتحدث عن أهم الشركاء الإستراتيجيين الذين يدعمون البرنامج والذين يساهمون بفضل مبادراتهم ومشاركتهم نحو إنجاح المعسكر الصيفي، وهم مركز الدعم الاجتماعي والشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني في رأس الخيمة وبيت الحكمة.