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«حمدان للأداء التعليمي المتميز» تنظّم اللقاء السنوي لخريجي الثانوية

جانب من اللقاء (من المصدر)
20 أغسطس 2022 01:31

دبي (الاتحاد)

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نظمّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اللقاء السنوي لخريجي المدارس الثانوية المنتسبين لمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار تحت عنوان «من أنت بعد سنوات؟»، في متحف دار الاتحاد بدبي.
وجمعت الفعالية متخرجي الثانوية العامة حديثاً مع متخرجي السنوات السابقة من منتسبي مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في لقاء سنوي واحد، حيث تبادلوا الخبرات فيما بينهم وناقشوا أهمية المرحلة الجامعية وما يحتاجه الطالب، وطرح الطلاب تجاربهم المختلفة في كافة المجالات العلمية وناقشوها. كما شهدت الفعالية تعزيز المهارات الشخصية والقيادية في جو من المرح والمتعة والفائدة.
وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «استمرّ المركز في تنظيم هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي بهدف اجتماع خريجي المرحلة الثانوية من السنوات الماضية مع خريجي الثانوية حديثاً لتبادل الخبرات بين الطلاب لمعرفة ما يحتاجوه خلال المرحلة الجامعية وما بعدها.

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز
متحف دار الاتحاد
دبي
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